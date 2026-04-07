A Mattinata torna Orchidays

A Mattinata torna l'evento Orchidays, dedicato alle orchidee, nel 2026. La manifestazione si svolgerà nella località e sarà un'occasione per conoscere diverse varietà di orchidee e approfondire le caratteristiche di questa pianta. L'iniziativa si terrà nel periodo stabilito e vedrà la partecipazione di appassionati e coltivatori provenienti da diverse regioni. La manifestazione prevede esposizioni, workshop e attività legate alla coltivazione delle orchidee.

Mattinata (Foggia), 7 aprile 2026 - Torna, dal 23 al 26 aprile l’appuntamento con Orchidays, il festival delle orchidee spontanee che trasformerà il borgo garganico di Mattinata, custode del 30% dell’intero patrimonio italiano, in un laboratorio floreale a cielo aperto. Escursioni con esperti lungo i sentieri del Parco Nazionale del Gargano, laboratori "green" dedicati a bambini e famiglie, momenti di approfondimento scientifico con esperti internazionali per le strade del borgo, alla scoperta di uno tra i fiori più affascinanti al mondo e delle coloratissime varietà endemiche presenti nel territorio di Mattinata. Lungo i sentieri e i prati... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Mattinata torna Orchidays Di Gregorio torna titolare in Juve Pisa? Spalletti comunicherà la decisione soltanto in mattinata, cosa filtra dalla ContinassaPerin via dalla Juve? Il portiere ha una chiara volontà per quanto riguarda il suo futuro: cosa filtra in vista dell’estate Schlager Juve,... Leggi anche: LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc vola nella mattinata del Day-5. Si torna in pista alle 14.00