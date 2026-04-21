mattia scudieri dopo il gf pronto a debuttare in un inedito ambito

Dopo la fine della sua partecipazione al Grande Fratello, Mattia Scudieri si prepara a entrare in un nuovo settore. Il giovane sembra deciso a cambiare strada, passando dalla notorietà televisiva a un’attività che coinvolge la musica. La sua intenzione è di debuttare come DJ, prendendo parte a eventi pubblici e live. Finora, non ha rivelato dettagli sui progetti specifici o sui tempi di avvio di questa nuova avventura.

. Dalla casa più spiata d’Italia alla consolle: il percorso di Mattia Scudieri è uno di quelli che non seguono il copione. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, che per molti rappresenta un punto d’arrivo o una vetrina da sfruttare rapidamente, lui ha scelto una traiettoria meno prevedibile: trasformarsi in deejay, costruendo un’identità nuova, lontana dai riflettori “facili” del reality. Leggi anche La decisione di Elodie e Franceska? Cosa emerge Non si tratta semplicemente di un cambio di ruolo, ma di un vero riposizionamento personale. Durante il programma, Mattia si è fatto conoscere per il suo carattere diretto e una certa sensibilità che spesso emergeva nei momenti più autentici.🔗 Leggi su 361magazine.com

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