Questa sera Mattia Scudieri torna sotto i riflettori con un nuovo progetto, pochi giorni dopo aver lasciato il Grande Fratello. A fare da sfondo, il sostegno di Grazia, che sembra essere al suo fianco in questa fase. La serata promette di essere ricca di sorprese e di novità per il pubblico che lo segue da vicino.

Mattia Scudieri questa sera presenterà il suo nuovo progetto dopo il Gf, la dolce vicinanza di Grazia. Il suo primo podcast nasce così: senza filtri, senza personaggi, senza la necessità di piacere a tutti. Un microfono acceso e la voglia di dire cose che, finora, erano rimaste tra i pensieri. Non è un debutto gridato, è un passo deciso. Di quelli che non cercano applausi immediati, ma ascolto vero. “Leggerissimo” è il nuovo e primo progetto di Mattia dopo l’avventura televisiva vissuta al grande Fratello. Leggi anche La borsa a tracolla donna nel 2026: tra eleganza contemporanea e nuovi desideri Il podcast è uno spazio intimo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Mattia Scudieri presenta il nuovo progetto dopo il GF, il dolce supporto di Grazia

Approfondimenti su Mattia Scudieri

Dopo la finale del Grande Fratello, Grazia Kendi e Mattia Scudieri si sono ritrovati e hanno condiviso un momento intenso davanti ai fan.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mattia Scudieri

Argomenti discussi: Grande Fratello, Grazia e Mattia stanno insieme; Mattia e Grazia ammaliano, come procede la loro storia d’amore.

Mattia Scudieri lascia temporaneamente il Grande Fratello, cosa è successo stamattina in CasaMattia Scudieri ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello, temporaneamente, per motivi personali. Lo ha comunicato il reality poco fa con una nota: questa mattina il concorrente si è fatto male ... fanpage.it

Grande Fratello 2025, Mattia Scudieri torna nella casa dopo l’incidente/ Il gieffino ha il piede ingessatoMattia Scudieri aveva lasciato momentaneamente il Grande Fratello, nelle scorse ore è tornato nella casa con un piede ingessato. Un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri al Grande Fratello ha ... ilsussidiario.net

Grazia Kendi ha pubblicato questa foto insieme a Mattia Scudieri: insomma dopo il GF i due proseguono la loro relazione a gonfie vele facebook

Mattia Scudieri (@Mscudieri3) / Posts / X x.com