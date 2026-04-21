Dopo aver partecipato al Grande Fratello, Mattia Scrudieri ha annunciato il suo debutto nel mondo della musica come deejay. Nelle ultime ore, è stato confermato il suo ingresso in un nuovo settore, diverso dall’esperienza televisiva. La sua transizione dalla casa più spiata d’Italia alla consolle rappresenta un passo deciso verso una carriera artistica, senza seguire i percorsi tradizionali di altri ex concorrenti.

Mattia Scrudieri dopo il Grande Fratello debutta come deejay. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Dalla casa più spiata d’Italia alla consolle: il percorso di Mattia Scrudieri è uno di quelli che non seguono il copione. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, che per molti rappresenta un punto d’arrivo o una vetrina da sfruttare rapidamente, lui ha scelto una traiettoria meno prevedibile: trasformarsi in deejay, costruendo un’identità nuova, lontana dai riflettori “facili” del reality. Leggi anche La decisione di Elodie e Franceska? Cosa emerge Non si tratta semplicemente di un cambio di ruolo, ma di un vero riposizionamento personale. Durante il programma, Mattia si è fatto conoscere per il suo carattere diretto e una certa sensibilità che spesso emergeva nei momenti più autentici.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Mattia Scrudieri dopo il GF pronto a debuttare in un inedito ambito

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