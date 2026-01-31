Massese Sfida da tripla contro il Viareggio Cantatore pronto a debuttare nel derby

La Massese ha piazzato l’ultimo colpo di mercato tesserando in extremis Francesco Cantatore. Ieri il giocatore ha partecipato alla rifinitura e oggi sarà pronto a scendere in campo nel derby contro il Viareggio. La squadra si prepara a una sfida importante, con il nuovo acquisto che potrebbe fare la differenza.

La Massese è riuscita a tesserare in extremis Francesco Cantatore che ieri ha potuto partecipare con la nuova squadra alla seduta di rifinitura e questo pomeriggio sarà a disposizione per il derby di Viareggio. Il centrocampista apuano classe 1993 arriva ad assicurare un po' più di mestiere ed acume tattico ad un reparto mediano rimasto numericamente un po' corto. Cantatore ha risolto giovedì il contratto col Sansovino, nel girone B di Eccellenza, ma veniva da tante stagioni in serie D. Le ultime 3 le aveva giocate nella Fezzanese e anche per questo era ben conosciuto dall'attuale direttore sportivo Stefano Mazzanti.

