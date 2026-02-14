Mattia Furlani trova un avversario a sorpresa! Il Campione del Mondo dei 110 hs firma una gran misura nel lungo

Mattia Furlani si imbatte in un avversario inatteso: Cordell Tinch, campione del mondo dei 110 metri ostacoli, si mette in mostra nel salto in lungo durante il Tyson Invitational a Fayetteville, Arkansas. Tinch ha staccato un’ottima misura, sorprendendo tutti con una prova che ha attirato l’attenzione degli appassionati.

Cordell Tinch si è reso protagonista di una portentosa prestazione nel salto in lungo al Tyson Invitational di Fayeteville (Arnkasas, USA). Sì, avete letto bene: Cordell Tinch e salto in lungo sono nella stessa frase e non si tratta di un’omonimia. Il Campione del Mondo dei 110 ostacoli (sic!) si è cimentato nella specialità e ha fatto saltare il banco con uno splendido volo a 8.29 metri, una misura che agli ultimi Mondiali sarebbe valsa il quinto posto, a quattro centimetri dal bronzo del cinese Shi Yuhao e a dieci centimetri dall’oro finito al collo del nostro Mattia Furlani. Il 25enne statunitense, che a Tokyo si impose tra le barriere in 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mattia Furlani conquista il suo primo grande risultato della stagione.

Mattia Furlani ha aperto la stagione con una prestazione di rilievo a Parigi, stabilendo un primato mondiale stagionale.

