Durante le riprese di un film a New York, Judy Greer si trovò in difficoltà a causa dei costi elevati del parcheggio e di un saldo bancario insufficiente. Matthew McConaughey intervenne aiutandola a superare l’ostacolo, pagando anche il parcheggio che rischiava di compromettere il suo primo giorno sul set. La vicenda è stata raccontata dalla stessa attrice, che ha ricordato il gesto di solidarietà del collega.

Un parcheggio troppo caro a New York e un conto in banca vuoto stavano per rovinare il primo giorno di lavoro di Judy Greer sul set di Prima o poi mi sposo. A tirarla fuori dai guai ci ha pensato Matthew McConaughey. La vita a New York costa cara, specialmente se sei un'attrice che sta ancora cercando di sbarcare il lunario. Durante il primo incontro per il film Prima o poi mi sposo, Judy Greer ha vissuto uno di quegli incubi che ogni esordiente vorrebbe evitare. Si è ritrovata intrappolata in un hotel di lusso con un'auto da riscattare e le tasche completamente vuote, salvata solo dall'intervento provvidenziale del suo "eroe" Matthew McConaughey.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matthew McConaughey salvò Judy Greer: "Mi ha pagato pure il conto del parcheggio perché ero al verde"

Notizie correlate

Matthew McConaughey e il meme di Interstellar che ha scoperto solo da poco: "Non ne avevo idea, a cosa serve?"Una delle scene più intense di Interstellar, con Matthew McConaughey, è diventata un meme globale.

Matthew McConaughey: "Tra 5 anni avremo l'Oscar per il miglior film e attore AI"Il divo di Dallas Buyers Club e True Detective ha ipotizzato un futuro preoccupante, soprattutto per gli attori, ma ha anche fornito una ricetta da...

Contenuti di approfondimento

Matthew McConaughey salvò Judy Greer: Mi ha pagato pure il conto del parcheggio perché ero al verdeUn parcheggio troppo caro a New York e un conto in banca vuoto stavano per rovinare il primo giorno di lavoro di Judy Greer sul set di Prima o poi mi sposo. A tirarla fuori dai guai ci ha pensato Matt ... movieplayer.it

Matthew McCounaghey, le sue condizioni per tornare in True Detective: Fuoco e originalitàMatthew McConaughey, in occasione del suo nuovo film The Lost Bus, racconta il futuro di True Detective con Nicolas Cage e la possibilità che torni a interpretare Rust Cohle, ad un patto: ritrovare ... movieplayer.it