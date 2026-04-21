Matthew McConaughey salvò Judy Greer | Mi ha pagato pure il conto del parcheggio perché ero al verde

Da movieplayer.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le riprese di un film a New York, Judy Greer si trovò in difficoltà a causa dei costi elevati del parcheggio e di un saldo bancario insufficiente. Matthew McConaughey intervenne aiutandola a superare l’ostacolo, pagando anche il parcheggio che rischiava di compromettere il suo primo giorno sul set. La vicenda è stata raccontata dalla stessa attrice, che ha ricordato il gesto di solidarietà del collega.

Un parcheggio troppo caro a New York e un conto in banca vuoto stavano per rovinare il primo giorno di lavoro di Judy Greer sul set di Prima o poi mi sposo. A tirarla fuori dai guai ci ha pensato Matthew McConaughey. La vita a New York costa cara, specialmente se sei un'attrice che sta ancora cercando di sbarcare il lunario. Durante il primo incontro per il film Prima o poi mi sposo, Judy Greer ha vissuto uno di quegli incubi che ogni esordiente vorrebbe evitare. Si è ritrovata intrappolata in un hotel di lusso con un'auto da riscattare e le tasche completamente vuote, salvata solo dall'intervento provvidenziale del suo "eroe" Matthew McConaughey.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Matthew McConaughey salvò Judy Greer: "Mi ha pagato pure il conto del parcheggio perché ero al verde"

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