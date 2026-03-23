Durante il consueto appuntamento settimanale con 'L'Editoriale' in onda su 'TMW Radio', il giornalista Paolo De Paola ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria di 'San Siro' contro il Torino di Roberto D'Aversa. In particolare, il giornalista si è espresso sulla lotta Scudetto tra Inter, Milan e Napoli e sulla coppia d'attacco rossonera Leao-Pulisic. Ecco, di seguito, le parole di Paolo De Paola. È più il Milan o il Napoli che può contendere lo scettro all'Inter? "A vedere l'andamento di Milan e Napoli ci rendiamo conto di come entrambe stiano meritando di essere lì. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Paola: “Napoli più chance del Milan nella rincorsa Scudetto. Ecco cosa farei con Leao e Pulisic”

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Una raccolta di contenuti su De Paola Napoli più chance del Milan...

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