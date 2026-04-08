Milan Altafini va giù pesante | Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto Leao? Vada a giocare altrove…Ecco chi vedrei bene in rossonero

L’ex calciatore e commentatore ha commentato il momento attuale del club milanese, esprimendo senza mezzi termini le proprie opinioni. Ha commentato l’uscita dalla corsa scudetto, indicando che non è una sorpresa, e ha criticato alcuni giocatori, suggerendo che uno di loro dovrebbe cercare altrove. Inoltre, ha indicato alcuni profili che potrebbero essere più adatti alla rosa del Milan.