Milan Altafini va giù pesante | Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto Leao? Vada a giocare altrove…Ecco chi vedrei bene in rossonero
L’ex calciatore e commentatore ha commentato il momento attuale del club milanese, esprimendo senza mezzi termini le proprie opinioni. Ha commentato l’uscita dalla corsa scudetto, indicando che non è una sorpresa, e ha criticato alcuni giocatori, suggerendo che uno di loro dovrebbe cercare altrove. Inoltre, ha indicato alcuni profili che potrebbero essere più adatti alla rosa del Milan.
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