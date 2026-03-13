Rinnovo Calhanoglu addio sempre più probabile | Marotta fissa il prezzo questo aspetto sta facendo la differenza

Il rinnovo di Calhanoglu sembra sempre più improbabile e la possibilità di una sua partenza si fa concreta. Secondo fonti vicine alla società, Marotta ha stabilito un prezzo di circa 15 milioni di euro per il suo addio. Questa cifra rappresenta l’ostacolo principale per un eventuale prolungamento del suo contratto. La situazione resta in stand-by in attesa di sviluppi ufficiali.

Inter News 24 Rinnovo Calhanoglu, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro Marotta è orientatato a dare il via libera alla partenza del turco. Il futuro di Hakan Calhanoglu all' Inter torna a essere un rebus in vista della prossima estate. Nonostante la scelta di restare a Milano un anno fa declinando le lusinghe del Galatasaray, la situazione sta mutando radicalmente a causa di una stagione segnata da troppi problemi fisici che hanno spinto la dirigenza nerazzurra a riflessioni profonde.

