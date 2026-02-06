Del Piero ha parlato di Conceicao, che sta dando segni importanti in questa stagione con la Juventus. L’ex campione ha detto che il portoghese sta facendo molto bene e ha potenzialità da grande giocatore. Ha anche confrontato le sue caratteristiche con quelle di Leao, evidenziando le differenze tra i due.

Del Piero ai microfoni di Sport Tv ha parlato di Conceicao soffermandosi anche sulle differenze con Leao. Il pensiero dell’ex capitano bianconero. Il talento elettrico che sta infiammando le corsie esterne dell’Allianz Stadium non è passato inosservato agli occhi di chi, per quella maglia, ha riscritto la storia del calcio. Francisco Conceicao è diventato in breve tempo uno dei pilastri della nuova Juventus, attirando l’attenzione di critica e tifosi per la sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Sulle prestazioni del gioiello portoghese è intervenuto nientemeno che Alessandro Del Piero, che ai microfoni di Sport Tv ha tracciato un paragone affascinante quanto netto tra il numero 7 bianconero e il connazionale milanista Rafael Leao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero esalta Conceicao: «Sta facendo molto bene con la Juventus. Potenzialmente è questo tipo di giocatore»

