Nel nostro istituto sono state coinvolte tutte le classi di terza media in un sondaggio sulla scelta della scuola superiore. Le materie scientifiche e sportive sono risultate le preferite da molti studenti. L’indagine ha raccolto le preferenze di un ampio numero di ragazzi, offrendo un quadro delle inclinazioni più comuni tra i giovani che si apprestano a scegliere il percorso successivo. I risultati saranno analizzati nei prossimi giorni.

Abbiamo proposto a tutti i ragazzi di terza media del nostro istituto un sondaggio sulla scelta della scuola superiore. Abbiamo chiesto ai nostri compagni quale indirizzo avevano scelto per l’anno seguente, chi li aveva aiutati in questa scelta e se l’ orientamento scolastico, svolto attraverso diversi incontri, era stato utile. Dai dati emersi abbiamo visto che la scuola superiore più scelta è stata il Liceo Scientifico opzione scienze applicate, seguito dal Liceo Scientifico, a pari merito con il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo. Si sono piazzati bene anche il Liceo Classico e il Liceo delle Scienze Umane ramo economico sociale. Gli intervistati hanno detto che nelle loro decisioni sono stati aiutati principalmente dalle famiglie, dagli amici, dagli insegnanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Materie scientifiche e sportive sono le prescelte

Notizie correlate

Il Mario Negri promuove le materie scientifiche: 200 studenti incontrano Amalia Ercoli FinziAl Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso si è svolto l’evento “STEMpower.

L'Upo è l'università italiana con più presenza femminile nelle materie scientificheSecondo il rapporto di AlmaLaurea la presenza femminile nelle materie Stem è la più elevata d'Italia.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Materie scientifiche e sportive sono le prescelte; Ritorna La Spezia Outdoor: tre giorni tra sport, natura e grandi eventi.