L' Upo è l' università italiana con più presenza femminile nelle materie scientifiche

L'Università del Piemonte Orientale (Upo) registra il più alto numero di studentesse femmine nelle facoltà scientifiche, secondo il Rapporto di Genere 2026 di AlmaLaurea. La crescita della presenza femminile si riflette anche in un aumento delle iscrizioni negli ultimi anni, con molte giovani che scelgono percorsi STEM.

Secondo il rapporto di AlmaLaurea la presenza femminile nelle materie Stem è la più elevata d'Italia. I dati occupazionali però rivelano ancora un forte gender gap L'Upo è l'ateneo in Italia in cui la presenza femminile nelle materie scientifiche è maggiore. A dirlo è il Rapporto di Genere 2026 del consorzio interuniversitario AlmaLaurea. I numeri emersi dal profilo dei laureati Upo 2024 delineano un Ateneo capace di superare i divari nazionali in ambito accademico. Il dato più significativo riguarda le discipline scientifiche (Stem), dove l'ateneo si pone come eccezione positiva nazionale.

Questa mattina, al Mario Negri, 200 studenti hanno incontrato Amalia Ercoli Finzi.

La maggior parte dei laureati in materie STEM nel mondo arriverà da Cina e India entro il 2030.

