Matericità da toccare Asia di Arredo3 si evolve e sorprende

Durante la Milano Design Week 2026, Arredo3 presenta una nuova versione di Asia, una collezione di mobili caratterizzata da una matericità evidente e al tatto. Il marchio ha deciso di aggiornare il suo stile attraverso un restyling che coinvolge dettagli e finiture, mantenendo l’attenzione sulla qualità dei materiali. La rinnovata proposta si distingue per il suo aspetto più contemporaneo, con linee rivisitate e superfici che invitano a essere toccate.

Restyling. È questa la parola d’ordine che definisce la partecipazione di Arredo3 alla Milano Design Week 2026. In primo piano infatti, nuove finiture, ispirazioni inedite ed elementi ancora più funzionali e innovativi, cui si affianca un flagship store completamente rinnovato, a sottolineare l’evoluzione del brand che da oltre 40 anni progetta e produce cucine moderne e in stile classico, realizzate interamente in Italia con alti standard tecnologici e qualitativi, in un perfetto ed equilibrato mix di design e sostenibilità. Vera protagonista di quest’edizione del Fuorisalone, la finitura Cappuccino che “veste” la collezione Asia, presentata in una composizione a golfo con ante lisce, raccolta e affacciata sul living.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matericità da toccare. Asia di Arredo3 si evolve e sorprende Notizie correlate Google maps si evolve con il strumento ask maps alimentato da gemini ail’impegno di google nell’integrazione di modelli di intelligenza artificiale nelle proprie applicazioni continua, puntando a offrire interazioni più... Michele Giglio: l’eleganza di Palermo si evolve nel digitaleIl tessuto imprenditoriale di Palermo ha perso una figura cardine con la scomparsa a 86 anni di Michele Giglio.