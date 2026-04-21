Matericità da toccare Asia di Arredo3 si evolve e sorprende
Durante la Milano Design Week 2026, Arredo3 presenta una nuova versione di Asia, una collezione di mobili caratterizzata da una matericità evidente e al tatto. Il marchio ha deciso di aggiornare il suo stile attraverso un restyling che coinvolge dettagli e finiture, mantenendo l’attenzione sulla qualità dei materiali. La rinnovata proposta si distingue per il suo aspetto più contemporaneo, con linee rivisitate e superfici che invitano a essere toccate.
Restyling. È questa la parola d’ordine che definisce la partecipazione di Arredo3 alla Milano Design Week 2026. In primo piano infatti, nuove finiture, ispirazioni inedite ed elementi ancora più funzionali e innovativi, cui si affianca un flagship store completamente rinnovato, a sottolineare l’evoluzione del brand che da oltre 40 anni progetta e produce cucine moderne e in stile classico, realizzate interamente in Italia con alti standard tecnologici e qualitativi, in un perfetto ed equilibrato mix di design e sostenibilità. Vera protagonista di quest’edizione del Fuorisalone, la finitura Cappuccino che “veste” la collezione Asia, presentata in una composizione a golfo con ante lisce, raccolta e affacciata sul living.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie correlate
Google maps si evolve con il strumento ask maps alimentato da gemini ail’impegno di google nell’integrazione di modelli di intelligenza artificiale nelle proprie applicazioni continua, puntando a offrire interazioni più...
Michele Giglio: l’eleganza di Palermo si evolve nel digitaleIl tessuto imprenditoriale di Palermo ha perso una figura cardine con la scomparsa a 86 anni di Michele Giglio.