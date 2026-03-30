Michele Giglio | l’eleganza di Palermo si evolve nel digitale

Il tessuto imprenditoriale di Palermo ha subito una perdita significativa con la scomparsa di un noto imprenditore locale, avvenuta all’età di 86 anni. Tra le sue iniziative, si evidenziano progetti legati alla presenza digitale dell’azienda di famiglia e l’impegno nel promuovere l’immagine della città attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. La sua attività ha lasciato un segno nel settore commerciale e imprenditoriale della zona.

Il tessuto imprenditoriale di Palermo ha perso una figura cardine con la scomparsa a 86 anni di Michele Giglio. L’uomo, fondatore di un marchio storico nel settore moda e calzature, è deceduto lasciando eredi i figli Federico e Giuseppe che guidano oggi l’evoluzione digitale dell’azienda. La notizia giunge mentre il mondo del commercio locale elabora il lutto per una vita dedicata all’eleganza e all’innovazione. I funerali si terranno domani alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria di Monserrato in via delle Croci. Un tributo finale a chi ha saputo guardare al mondo mantenendo radici profonde nella città siciliana. L’eredità di uno stile radicato nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Michele Giglio: l’eleganza di Palermo si evolve nel digitale Articoli correlati Leggi anche: E' morto Michele Giglio, pioniere della moda che con le sue boutique ha portato il lusso a Palermo Meno mafia e omicidi, ma sempre più violenza sulle donne: così si evolve la criminalità nel distretto di PalermoI dati sono contenuti nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario in vista della cerimonia che si svolgerà al palazzo di giustizia.