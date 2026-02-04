Sorpresi a scassinare un cambiamonete appena rubato | arrestato un uomo due complici scappano

I carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo mentre tentava di scassinare un cambiamonete subito dopo averlo rubato. Due complici sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’operazione, conclusa nella notte del 3 febbraio, si è conclusa con il recupero completo della refurtiva.

