Matera festeggia i suoi centenari

A Matera, si sono celebrati i centenari, tra sorrisi e ricordi condivisi. Tra gli ospiti, un uomo ha commentato con semplicità il raggiungimento dei 100 anni, sottolineando il valore della vita come dono. La cerimonia ha coinvolto familiari e amici, che hanno partecipato ai festeggiamenti per questa tappa importante. La giornata è stata caratterizzata da momenti di festa e di riflessione sulla longevità.

"La vita! Cosa c'è di più bello come regalo!". Commenta così Vincenzo Morelli il traguardo dei cento anni feteggiato insieme alla sua famiglia. Con lui altre due centenari che compiono gli anni nello stesso giorno e nella stessa città. A Matera tre famiglie sono unite da questo inno alla vita.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Matera festeggia i suoi centenari Notizie correlate Matera festeggia Annunziata: 100 anni tra scuola e dedizioneMatera ha celebrato il centesimo compleanno di Annunziata Andrisani nella serata di martedì 14 aprile 2026, un evento che ha la partecipazione di... Barberino Outlet festeggia i suoi primi 20 anniÈ una delle principali destinazioni dedicate allo shopping in Toscana e motore economico per l’intero territorio del Mugello: Barberino Outlet... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Matera festeggia tre centenari in due giorni; LA SEZIONE ARBITRI DI MATERA FESTEGGIA 75 ANNI; Matera festeggia i 100 anni di Vincenzo Morelli | Basilicata Notizie; Matera, la Sezione Arbitri celebra 75 anni: evento il 17 aprile all’MH Hotel. Matera, festa per i 100 anni di Angelina Tataranni nella città dei SassiNella mattinata di lunedì 20 aprile 2026 la comunità di Matera ha festeggiato i 100 anni di Angelina Tataranni, nuova centenaria della città dei Sassi. Nata in un periodo segnato da difficoltà economi ... trmtv.it Matera: ecco perché è stata scelta come Capitale della Cultura e cosa vedereScopri perché Matera è la Capitale della Cultura 2019! Esplora i luoghi imperdibili e le meraviglie di questa città unica nel suo genere. tuttoabruzzo.it SassiLive. Bulan Sutena · Happy Birthday. Teresa Cospito festeggia 100 anni a Matera con il vice sindaco @robuc Rocco Buccico. Scopri di più su @sassilive #sassilive #ilsitopiùlive #happybirthday #100years - facebook.com facebook AIA SEZIONE DI MATERA FESTEGGIA 75 ANNI DI ATTIVITÀ CON INTITOLAZIONE A FRANCESCO NICOLETTI E DIVISE DEGLI ARBITRI IN MOSTRA ALL’MH MATERA HOTEL: REPORT E FOTO x.com