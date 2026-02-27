La Fiamma Paralimpica di Milano Cortina accende l’Italia Parte il tour da Roma

La Fiamma Paralimpica di Milano Cortina ha preso il via da Roma, segnando l'inizio del tour che accompagnerà i Giochi Paralimpici Invernali del 2026. L'evento coinvolge atleti e volontari e rappresenta un momento simbolico per la preparazione alla manifestazione. La fiamma viene accesa e trasportata attraverso diverse tappe prima di arrivare a Milano e Cortina.

Roma – Il countdown per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è ufficialmente iniziato. Dopo la storica accensione a Stoke Mandeville, la Fiamma Paralimpica è approdata in Italia, dando il via a un viaggio all’insegna dell’inclusione e della determinazione.?Proprio ieri, 26 febbraio, il cuore di Roma si è illuminato: la torcia ha attraversato le vie della Capitale per arrivare in una gremita Piazza del Popolo. Qui, l’Allianz Truck ha trasformato la piazza in un palcoscenico di festa, dove i tedofori hanno condiviso storie di resilienza e passione, culminando nel suggestivo momento dell’accensione del braciere. Hanno partecipato, in veste di testimonial, il velocista Marco Cicchetti, la nuotatrice Domiziana Mecenate e la schermitrice Julia Markowska. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La torcia paralimpica corre sul lungomare di Bari: accesa la fiamma verso Milano-Cortina 2026Quattro tedofori pugliesi hanno portato la fiamma fino a Largo Giannella in un evento che anticipa il Villaggio olimpico e promuove unità e inclusione nello sport ... trmtv.it

La fiamma paralimpica sabato a TrentoIl lungo viaggio verso le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 fa tappa nel cuore del Trentino. S abato 28 febbraio, Piazza Duomo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accoglie ... rainews.it

Ci stiamo avvicinando, la Fiamma Paralimpica continua il suo viaggio e, nonostante le polemiche su chi sarà e non sarà presente alla cerimonia d'apertura, crediamo sia giusto cercare di non far pesare le scelte politiche sugli atleti. Su tutti gli atleti paralimpici - facebook.com facebook

La Fiamma Paralimpica arriva a Venezia il 4 marzo, portando con sé una giornata dedicata ai valori di inclusione e partecipazione! Dopo l’accensione della Fiamma Olimpica in Piazza San Marco, il percorso verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 202 x.com