Massimo Lopez show al Trianon Viviani

Venerdì 24 aprile alle 21, presso il teatro Trianon Viviani, si terrà uno spettacolo con Massimo Lopez. Lo show presenta un one man show che combina musica dal vivo e comicità, con momenti di swing e imitazioni. L’artista si esibirà in un'esibizione che unisce diverse forme di intrattenimento, offrendo un’esperienza che alterna leggerezza e ritmo. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel teatro nel centro della città.

Venerdì 24 aprile, alle 21, Massimo Lopez show al teatro Trianon Viviani.Uno spettacolo in cui il one man show di Massimo Lopez unisce la potenza della musica dal vivo alla leggerezza della comicità, l’eleganza dello swing alla forza delle imitazioni.Sul palco, è accompagnato dalla Jazz Company.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Trianon Viviani, Massimo Lopez e Raiz al teatro della Canzone napoletanaIl leader degli Almamegretta nel nuovo concerto di sostegno alla ricerca sul cancro. Leggi anche: Al Trianon Viviani, l’omaggio a James Senese Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Massimo Lopez, le imitazioni dei 4 Papi - XXI Secolo 20/04/2026; Trianon Viviani, Massimo Lopez e Raiz; Manzoni, rinviato al 2 aprile lo spettacolo di Lopez e Solenghi; Una telefonata lunga trent’anni: Massimo Lopez, la SIP e il mistero che profuma di Olimpiadi. Trianon Viviani, Massimo Lopez e Raiz al teatro della Canzone napoletanaIl leader degli Almamegretta nel nuovo concerto di sostegno alla ricerca sul cancro. Ripartono gli Esercizi di fantasia e proseguono gli incontri di RiSoNa al Trianon Viviani. 2anews.it Cosa fare a Milano oggi 7 aprile: Tante Belle Cose al TAM e il Massimo Lopez Show al CarcanoQuesta sera agli Arcimboldi va in scena lo spettacolo Tante Belle Cose di Francesco Cicchella, mentre al Carcano arriva il Massimo Lopez Show. Al Blue Note si esibisce la Civica Jazz Orchestra e al ... milano.repubblica.it «Una connessione allunga la vita». È questo lo slogan che Massimo Lopez ha riportato sul piccolo schermo, dopo anni, in una delle campagne più riconoscibili di sempre. Nel celebre spot della metà degli anni ‘90, Lopez interpretava un condannato a morte s facebook +++++ ATTENZIONE +++++ Siamo entrati in possesso del prossimo spot con Massimo Lopez di una nota azienda di telecomunicazioni italiana. Dopo una breve riunione di segreteria nazionale, abbiamo deciso di pubblicarlo in anteprima sui nostri social nel x.com