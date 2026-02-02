Al Trianon Viviani l’omaggio a James Senese

Al Trianon Viviani si celebra James Senese con un evento dedicato. Sabato pomerigto, il teatro di Forcella organizza “I respiri di James”, una giornata per ricordare il sassofonista scomparso di recente. Ci saranno una mostra fotografica e un concerto, anche se Senese non potrà più essere sul palco. La gente si riunisce per onorare la sua musica e il suo stile unico.

Omaggio a James Senese al Trianon Viviani. Sabato 7 febbraio, alle 18, il teatro pubblico di Forcella propone I respiri di James, una giornata dedicata al grande sassofonista recentemente scomparso, che sarebbe dovuto ritornare sul suo palco con un nuovo concerto, tra una mostra fotografica e uno spettacolo composito con filmati, talk, testimonianze e un intervento musicale. Alla presenza della famiglia Senese, con Anna, Pasquale e Costantino, la serata si apre con l’inaugurazione di una mostra con le fotografie di Dino Borelli, Mario Palumbo, Riccardo Piccirillo. Quindi il racconto dal vivo, tra gli altri, di Raffaele Cascone, Gigi De Rienzo, Enzo Gragnaniello, Peppe Lanzetta, Renato Marengo, Nicola Mormone, Patrizia Musella, Rocco Pasquariello, Peppe Ponti, Lino Vairetti e Marco Zurzolo, nonché le testimonianze in video di Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Antonio Onorato e l’intervento musicale di Pietro Ruggiero, giovane allievo di sax del conservatorio San Pietro a Majella, con Zurzolo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su James Senese Trianon Viviani, l’omaggio a James Senese Questa settimana al Trianon Viviani si apre con un omaggio a James Senese. Al Trianon Viviani danza, comicità e l’omaggio a Luca De Filippo Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su James Senese Argomenti discussi: Regione Campania: avviso pubblico per la selezione del direttore artistico del Teatro Trianon Viviani; NAPOLI/ Teatro Trianon Viviani, al via l’avviso pubblico per il nuovo direttore artistico; Teatri, Trianon Viviani: prorogato l’avviso per la selezione del nuovo direttore artistico; Weekend al Trianon Viviani: spettacolo di Gino Rivieccio e concerto di Marco Zurzolo. Teatri, Trianon Viviani: prorogato l’avviso per la selezione del nuovo direttore artisticoPresentato dalla Regione Campania l’avviso pubblico per la selezione del direttore artistico della Fondazione Teatro Trianon di Napoli. La manifestazione d’interesse è finalizzata a individuare la fig ... ildenaro.it Al Trianon Viviani, l’omaggio di Enzo Decaro e gli Ànema a Renato CarosoneSabato 24 gennaio al Teatro Trianon Viviani, Enzo Decaro e gli Ànema rendono omaggio a Renato Carosone con lo spettacolo Renatissimo. Diplomatosi in pianoforte a soli diciassette anni nel conservatori ... napolitoday.it Al Trianon Viviani Gino Rivieccio e Marco Zurzolo in un racconto di Napoli, tra la leggerezza di canzoni e "fattarielli" e il ricordo delle Quattro giornate - facebook.com facebook Renzo Arbore racconta la sua Napoli al Trianon Viviani: musica e identità di una città senza tempo #RenzoArbore #Napoli #CulturaNapoletana #TeatroTrianonViviani #MusicaNapoletana #Memoria #MarisaLaurito x.com

