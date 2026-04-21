La Russa sul 25 aprile | Commemorare anche i caduti di Salò

In vista del 25 aprile, si torna a discutere delle modalità di commemorazione. Ignazio La Russa, in passato ministro della Difesa, ha affermato che anche i caduti della Repubblica di Salò dovrebbero essere ricordati. Le sue parole hanno suscitato reazioni da parte dell’opposizione, in particolare dal Partito Democratico. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra maggioranza e opposizione riguardo alle celebrazioni della Liberazione.

Si accende il clima in vista del 25 aprile ed è già scontro tra maggioranza e opposizione. Ignazio La Russa dice che renderebbe omaggio anche ai caduti della Repubblica di Salò, come faceva da ministro della Difesa e le parole del presidente del Senato innescano la reazione del Pd. Intanto i dem hanno aperto un fronte contro il governo sui tagli ai contributi del ministero della Cultura ai luoghi della Memoria della Resistenza: da due milioni e mezzo sono scesi a circa 1,8 milioni per Marzabotto, Fossoli, il Museo Cervi, Sant'Anna di Stazzema, la Risiera di San Sabba. La Russa ha parlato della Liberazione a margine del Salone del mobile...🔗 Leggi su Feedpress.me

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