Tre figure storiche, tra cui un medico, un calciatore e una filosofa, vengono analizzate per capire il loro legame con il presente. La loro influenza si riflette in diversi ambiti, dalla cultura allo sport, e il loro ruolo viene esaminato attraverso documenti e fonti storiche. Studentesse e studenti della scuola secondaria approfondiscono le vite e le attività di queste figure, cercando di scoprire come abbiano segnato il loro tempo e lasciato un’eredità ancora visibile oggi.

Cosa c’entrano tre personaggi del passato con noi, studenti e studentesse della Scuola Secondaria di I grado di Molinella nel 2026? All’inizio ci sembravano solo nomi appresi attraverso alcuni siti e brochure visionate a scuola, ma grazie ad un percorso di cittadinanza organizzato dal nostro Istituto abbiamo scoperto che sono molto di più. E cosi è cominciato un viaggio nel tempo per conoscere Argentina Altobelli, Anna Kuliscioff e Giuseppe Massarenti. Questi tre ’giganti’ ci hanno lasciato un’eredità importantissima: il coraggio di non stare a guardare. A volte noi ragazzi e ragazze ci sentiamo piccoli e pensiamo che le decisioni importanti vengano prese solo dagli adulti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massarenti, Altobelli, Kuliscioff. Sulle tracce di tre giganti

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