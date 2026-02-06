Attentato durante la preghiera 31 morti accertati e decine di feriti

Un'esplosione ha colpito una moschea durante la preghiera del venerdì. Almeno 31 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite. La scena si è trasformata in un caos totale, con i presenti che hanno cercato di mettersi in salvo. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo cosa sia successo e cercano di identificare i responsabili.

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio della preghiera del venerdì, trasformando un momento di raccoglimento in una scena di panico e devastazione. In pochi istanti, un luogo di culto affollato si è riempito di urla, fumo e macerie, mentre decine di persone restavano a terra ferite o prive di vita. Il bilancio, fin dalle prime ore, è apparso gravissimo e destinato ad aggravarsi con il passare del tempo. Le prime informazioni hanno parlato subito di numerose vittime e di oltre 100 feriti, molti dei quali in condizioni critiche.

