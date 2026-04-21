Nel Parco Nazionale, sono stati trovati dieci lupi morti, vittime di un avvelenamento intenzionale. La scoperta ha portato le autorità e le associazioni agricole a esprimere forte preoccupazione. Gli agricoltori hanno spiegato che il fatto rappresenta un grave danno ambientale e rischia di compromettere l’equilibrio dell’area protetta. Le autorità stanno ora indagando per individuare i responsabili di questo gesto.

La scoperta di dieci esemplari di lupo privi di vita all’interno del Parco Nazionale, vittime di un avvelenamento deliberato, ha scatenato una ferma condanna da parte delle rappresentanze agricole abruzzesi. L’episodio, definito come un gesto vergognoso e di estrema gravità, ha riacceso il dibattito sulla gestione della fauna selvatica nel territorio regionale. L’impatto economico sulla zootecnia locale e la necessità di nuove strategie. Il ritrovamento dei dieci predatori morti non rappresenta solo un evento tragico per l’ecosistema, ma si inserisce in un quadro di crescente pressione sulle attività rurali. Secondo quanto espresso da Martinelli, la diffusione sempre più marcata di questi animali sta generando ostacoli concreti per le imprese agricole e le aziende zootecniche che operano nella zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massacro di 10 lupi nel Parco: agricoltori spiegano il dramma

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