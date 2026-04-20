Luciano Muttoni picchiato a morte per 50 euro niente ergastolo per De Simone e Vetere | condannati a 23 e 16 anni

Due uomini sono stati condannati a 23 anni e a 16 anni di carcere per l’omicidio di un uomo avvenuto in circostanze legate a una somma di 50 euro. I processi si sono conclusi con queste pene, mentre le richieste di ergastolo sono state respinte. La vicenda ha coinvolto la morte di una persona aggredita brutalmente. La sentenza rappresenta l’esito di un procedimento giudiziario che si è svolto nelle ultime settimane.

Carmine De Simone e Mario Vetere sono stati condannati in primo grado a 23 anni e 6 mesi e a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Luciano Muttoni. I due lo avevano picchiato a morte a Valbrembo (Bergamo) durante una rapina.🔗 Leggi su Fanpage.it

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