Massa-Carrara | maltempo intermittente e temperature in calo attenzione a turismo e impianti sciistici

Il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Massa-Carrara a causa delle nuvole dense e delle temperature in diminuzione, influenzando le attività turistiche e gli impianti sciistici. Le piogge intermittenti hanno causato disagi agli escursionisti e agli operatori del settore, che si preparano a gestire un incremento di presenze durante il fine settimana.

Nuvole e temperature in calo sulla provincia apuana: maltempo intermittente e attenzione al turismo invernale. La provincia di Massa-Carrara si prepara a un lunedì meteorologicamente variabile, con un aumento della nuvolosità, brevi piogge previste soprattutto nelle zone interne e a ridosso delle Apuane, e una diminuzione generale delle temperature. La situazione richiede attenzione per gli operatori turistici, in particolare nelle località sciistiche, e per le attività all'aperto. Un mattino grigio e l'intensificarsi della nuvolosità. La giornata si aprirà con un cielo parzialmente coperto su gran parte del territorio apuano.