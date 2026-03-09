Domenica 8 marzo 2026 nella provincia di Massa-Carrara il cielo sarà poco nuvoloso al mattino e poi si farà più instabile nel pomeriggio. Durante la giornata sono previsti rovesci sull’Appennino e un calo delle temperature. La giornata si presenta quindi caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con cambiamenti significativi nel corso della giornata.

La domenica 8 marzo 2026 si annuncia come una giornata meteorologica complessa per la provincia di Massa-Carrara, con un cielo che passerà da poco nuvoloso al mattino a condizioni instabili nel pomeriggio. Le previsioni indicano l’arrivo di addensamenti stratiformi lungo la costa e possibili rovesci locali sui rilievi dell’Alta Lunigiana e dell’Appennino. Le temperature registreranno un calo avvertibile nelle zone interne, mentre i venti soffieranno deboli o moderati da Est-Sud-Est. Il mare sarà quasi calmo o poco mosso, offrendo condizioni relativamente stabili nonostante le perturbazioni in arrivo sulla terraferma. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2000 metri, segnale di un fronte freddo che sta scendendo dalla catena montuosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica 8 marzo: rovesci sull'Appennino e calo termico

