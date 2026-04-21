Sabato 18 aprile a Massa un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri in stato di ebbrezza. L’individuo ha opposto resistenza durante le operazioni di polizia e successivamente è stato portato in carcere. Successivamente, si è deciso di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’applicazione delle misure previste dalla legge.

Un uomo di 44 anni, residente a Massa, è stato condotto in carcere e posto sotto misura cautelare degli arresti domiciliari dopo una violenta resistenza alle forze dell’ordine avvenuta sabato 18 aprile. L’episodio si è consumato nel cuore della città, all’interno di un’area sottoposta a vigilanza rafforzata per decisione prefettizia, dove l’individuo, alterato dall’uso di alcol, ha aggredito verbalmente e fisicamente i militari cercando di sottrarre loro la documentazione ufficiale che stavano redigendo. La dinamica del conflitto nel centro di Massa. Il clima si è surriscaldato improvvisamente lo scorso sabato 18 aprile, quando i carabinieri della stazione locale sono intervenuti per gestire una situazione di disturbo alla pubblica decenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, aggressione ai carabinieri: ubriaco aggredisce e fugge

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