Nino Simeone annuncia di non voler più ricoprire il ruolo di presidente della Commissione Trasporti in Consiglio regionale. La decisione arriva dopo alcune settimane di discussioni e confronti interni, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La notizia circola tra i consiglieri, che ora si domandano come si muoverà l’assemblea.

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Nino Simeone, Capogruppo FICO PRESIDENTE in Consiglio regionale. Da giorni il mio nome viene chiamato in causa in relazione a una possibile nomina alla Presidenza di una Commissione consiliare permanente. Ritengo corretto e necessario fare chiarezza. Per senso di responsabilità istituzionale e per rispetto verso la maggioranza che governa la Regione, così come nei confronti di colleghi che hanno un percorso politico e amministrativo ben definito, dichiaro la mia indisponibilità a ricoprire tale incarico, anche qualora si determinassero le condizioni politiche per il suo conferimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presidente Commissione Trasporti, Simeone: “Indisponibile a ricoprire questo ruolo”

