Papa Leone XIV ha nominato monsignor Augusto Mascagna come nuovo vescovo delle diocesi di Pistoia e Pescia. Mascagna, fino a ora presbitero della diocesi di Civita Castellana, è stato ufficialmente scelto per assumere questo incarico. La nomina è stata comunicata alla diocesi locale e seguiranno le procedure per l’installazione ufficiale. La decisione si inserisce nel processo di aggiornamento delle guida religiose delle due diocesi toscane.

PISTOIA – Papa Leone XIV ha nominato vescovo delle diocesi di Pistoia e di Pescia monsignore Augusto Mascagna, presbitero della diocesi di Civita Castellana (regione ecclesiastica del Lazio). Nato nel 1964 a Caprarola (Viterbo), monsignor Mascagna è stato ordinato sacerdote nel 1989. Attualmente ricopre nella sua diocesi l’incarico di vicario episcopale per la pastorale ed è parroco della concattedrale di Orte Santa Maria Assunta. L’annuncio è stato dato da monsignore Fausto Tardelli, che nella giornata di oggi ha convocato le comunità diocesane di Pistoia e Pescia presso il palazzo vescovile di Pistoia. La data dell’ordinazione episcopale e dell’ingresso nelle rispettive diocesi di mons.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nuovo vescovo di Pistoia e Pescia: monsignor Augusto Mascagna nominato da Papa Leone

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