Marzo positivo per il mercato del lavoto veneto grazie alle festività pasquali

A marzo il mercato del lavoro nel Veneto ha registrato dati positivi, in parte influenzati dalle festività pasquali. Nel primo trimestre del 2026, il bilancio occupazionale della regione mostra un saldo positivo di 23 mila posti di lavoro. Questi risultati riflettono un andamento favorevole del mercato, anche se non indicano ancora una ripresa completa. I numeri sono stati comunicati dalle autorità regionali e sono stati analizzati nel contesto delle tendenze occupazionali recenti.

Nel primo trimestre 2026 il bilancio occupazionale del mercato del lavoro veneto risulta positivo per 23.100 posizioni di lavoro dipendente e più favorevole di quello registrato nel 2025 (+21.500), grazie soprattutto all’andamento osservato a marzo. L’ultimo mese mostra infatti un saldo.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Mercato dell'auto, andamento positivo a febbraio nel Veronese grazie alle ibride Una comunità che cresce grazie alle donne, Verona e Veneto per l'8 marzoDai dati economici sull’occupazione alle iniziative in provincia, il territorio riconosce il valore fondamentale della componente femminile nella... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Veicoli commerciali leggeri: a marzo il mercato torna in positivo (+0,7%); Veicoli commerciali: a marzo il mercato torna in positivo (+0,7%); Marzo positivo per il mercato del lavoto veneto, grazie alle festività pasquali; Veicoli trainati: marzo a +12,2%, primo trimestre positivo (+8,2%). Marzo positivo per il mercato del lavoto veneto, grazie alle festività pasqualiÈ quanto sottolinea l'ultimo numero de La Bussola, che riporta un bilancio occupaziononale positivo e superiore a quello del 2025 ... veronasera.it Camion, a marzo mercato a +12,8%: boom dei trattori stradaliMarzo positivo per i camion: 2.541 immatricolazioni (+12,8%). Crescono i pesanti e soprattutto i trattori stradali ... msn.com Puntualità sulle linee FER, andamento positivo da inizio anno: 90,4% dei convogli è giunto a destinazione in orario Performance migliori a febbraio (93,3%) e marzo (92,6%) Per quanto riguarda le fasce orarie, le maggiori criticità continuano a concentrarsi nel - facebook.com facebook Veicoli commerciali leggeri, a marzo il mercato torna in positivo (+0,7%). I veicoli elettrici puri salgono a quota 3,6% dal 2,7% di febbraio #ANSAmotori #ANSA x.com