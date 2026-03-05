Mercato dell' auto andamento positivo a febbraio nel Veronese grazie alle ibride

A febbraio, il mercato dell’auto nella provincia di Verona ha mostrato segnali di crescita con un aumento delle immatricolazioni, superando la media regionale. Il settore si distingue per un incremento di veicoli ibride, che contribuiscono a un andamento complessivamente positivo. I dati indicano una ripresa rispetto ai mesi precedenti, con un miglioramento generale nelle vendite di autovetture.

Sono state immatricolate 2.058 autovetture, contro le 1.697 di febbraio 2025, con una crescita del 21,3%. «La partenza del 2026, nel settore, è stata positiva e il mercato mostra una crescita tendenziale», ha detto il presidente dei Concessionari di Federauto Confcommercio Verona, Massimo Montresor Febbraio positivo per il mercato dell’auto in provincia di Verona, che registra un deciso incremento delle immatricolazioni e fa meglio della media regionale. Nel mese, stando ai dati UNRAE rilanciati da Confcommercio, sono state immatricolate 2.058 autovetture, contro le 1.697 di febbraio 2025, con una crescita del 21,3%. Un risultato particolarmente significativo se confrontato con l’andamento del Veneto, dove l’aumento percentuale, pur positivo (11,26%), si mantiene su livelli inferiori rispetto a quello veronese. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Il mercato dell'auto chiude un 2025 in sofferenza nel VeroneseIl 2025 si è concluso per il mercato automobilistico italiano con un bilancio complessivo di 1.

Il tessuto produttivo veronese tiene, nel 2025 saldo delle imprese positivoLa crescita dello 0,67% supera la media regionale trainata dai servizi e dalle società di capitale, mentre il comparto artigiano mantiene la sua...

