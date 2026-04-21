Dopo 16 anni, il responsabile del team di sviluppo visivo della Marvel ha lasciato l'azienda. La decisione arriva in un periodo di licenziamenti di massa decisi dalla Disney, che coinvolgono anche il settore dei film Marvel. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della sua uscita né sui cambiamenti immediati per i progetti in corso. La sua partenza segna un momento di transizione per l’universo cinematografico Marvel.

Andy Park, a capo del team di sviluppo visivo nell'era d'oro dell'MCU, ha detto addio alla compagnia in seguito all'ondata di licenziamenti voluti da Disney. L'ondata di licenziamenti di massa voluti da Disney che ha colpito Marvel continua ad avere ripercussioni sull'assetto dello studio. Andy Park, direttore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, ha detto addio alla compagnia dopo 16 anni. Il gruppo di artisti interni alla compagnia era responsabile della definizione dell'aspetto visivo dei film e delle serie TV Marvel. Dopo la scure calata da Disney per tagliare i costi, è rimasto solo un piccolo team centrale il cui ruolo sarà principalmente quello di coordinare gli artisti freelance ingaggiati progetto per progetto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marvel: il capo del team di sviluppo visivo lascia dopo 16 anni, come cambieranno i film MCU?

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