Marvel ha appena confermato il nuovo Hulk del MCU e non è chi pensate

Nonostante l’ottimo lavoro fatto da Mark Ruffalo negli anni, bisogna ammetterlo: il MCU ha un po’ “sprecato” la dicotomia tra Bruce Banner e il Gigante di Giada. Da quando abbiamo ottenuto la risoluzione pacifica in “Smart Hulk”, ci è stato scippato uno dei conflitti più interessanti della narrativa supereroistica: la dinamica alla Jekyll e Hyde. Hulk funzionava perché era una bomba a orologeria, un corpo dove l’intelletto si scontrava con la forza bruta. La “sanitizzazione” del personaggio è stata per molti un passo falso. Fortunatamente, un nuovo personaggio appena arrivato su Disney+ sembra aver raccolto quell’eredità esplosiva. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday ha attirato l’attenzione dei fan, sollevando interrogativi sull’identità dell’eroe più potente del MCU.

La Marvel ha recentemente rivisitato un film del MCU, offrendo una versione migliorata di Captain America: Brave New World.

