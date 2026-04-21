Martina Miliddi ad Affari Tuoi balla la canzone di Aka7even con cui era stata fidanzata ad Amici

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 21 aprile, Martina Miliddi ha eseguito una coreografia sulle note di “Poesie clandestine”, brano di Aka7even presentato a Sanremo 2026. La ballerina, nota per aver partecipato a diversi programmi televisivi, ha scelto questa canzone, conosciuta anche per il suo legame sentimentale con l’artista durante la permanenza ad Amici. La performance ha suscitato attenzione tra i telespettatori.

Nella puntata di Affari Tuoi del 21 aprile, Martina Miliddi ha ballato sulle note di “Poesie clandestine”, la canzone che l’ex compagno Aka7even aveva portato a Sanremo 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it Quanto guadagna Martina Miliddi ad Affari Tuoi Le cifre del suo successo in Rai Notizie correlate Da Amici ad Affari Tuoi: l’incredibile ascesa di Martina MiliddiDalla Sardegna al successo televisivo nazionale, Martina Miliddi ha conquistato il cuore del pubblico italiano con la sua grazia e il suo talento. Martina Miliddi: età, studi, fidanzato, la carriera ad Amici, dove vive. Tutto sulla ballerina di Affari TuoiBallerina e ora volto fisso di Affari Tuoi, Martina Miliddi ha raggiunto la popolarità grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi ha un ex famosissimo: non ci crederai; Affari Tuoi, Martina Miliddi balla con Herbert Ballerina: standing ovation e stupore di De Martino; La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino; Altro che De Martino: la dedica del fidanzato di Martina Miliddi mette a tacere il gossip su Affari Tuoi. La ballerina al centro delle voci con la partecipazione fissa ad Affari Tuoi: la storia con Simone Milani prosegue e si rafforzaLa ballerina al centro delle voci con la partecipazione fissa ad Affari Tuoi: la storia con Simone Milani prosegue e si rafforza ... lanuovasardegna.it Martina Miliddi scatenata ad Affari Tuoi: la coreografia su Elodie che ha stregato Herbert BallerinaAffari Tuoi, la storia d’amore di Laura ed Enzo e la coreografia di Martina su Elodie. Stefano De Martino spiega lo struscio: il corteggiamento vintage che ha fatto innamorare. rds.it Martina Miliddi, la dedica del fidanzato mette fine ai rumors su Stefano De Martino: ecco cosa ha detto facebook