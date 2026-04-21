MArTA weekend tra ingressi gratuiti visite guidate e spettacoli

Il fine settimana al Museo archeologico nazionale di Taranto prevede ingressi gratuiti, visite guidate e spettacoli, offrendo ai visitatori un ricco calendario di eventi. Il programma include diverse iniziative culturali e attività pensate per coinvolgere il pubblico. Le iniziative si svolgono durante i giorni di sabato e domenica, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico della regione.

Tarantini Time Quotidiano Si presenta ricco di appuntamenti il programma del fine settimana al Museo archeologico nazionale di Taranto, tra visite guidate, iniziative culturali e spettacoli. Sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, il museo aderisce all’iniziativa nazionale che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali. Nella stessa giornata, alle ore 10, la direttrice Stella Falzone guiderà una visita dedicata alla mostra “Forme senza tempo”, che mette in relazione le creazioni dello stilista Roberto Capucci con reperti archeologici. Nel pomeriggio, alle 16:30, è in programma un percorso guidato fino alla sala degli Ori, con approfondimento sulla storia del trasferimento dei preziosi durante la Seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - MArTA, weekend tra ingressi gratuiti, visite guidate e spettacoli HONG KONG'DAK O APARTMANLARA GZLCE GRDM! (te Böyle Yayorlar) Notizie correlate Pasqua nei Musei 2026 a Roma: ingressi gratuiti, visite guidate e laboratoriDal 1° al 6 aprile 2026, Roma celebra la Settimana Santa con l’iniziativa “Pasqua nei Musei”, un ricco programma di aperture straordinarie, visite... Leggi anche: Como: itinerari sul lago. Tra spettacoli, musica, eventi e visite guidate