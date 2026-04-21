Marta Cartabia CineFilosofia e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diversi eventi culturali: l’ex ministra Marta Cartabia sarà presente alla Fiera dei Librai, mentre al Conca Verde si terrà un appuntamento dedicato alla CineFilosofia. A Treviglio, invece, si svolge un incontro del gruppo di lettura. Oltre a queste iniziative, ci sono altre attività in programma in varie location della zona.

L’ex ministra Marta Cartabia e tanti autori alla Fiera dei Librai, Cinefilosofia al Conca Verde, il gruppo di lettura a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 21 aprile. Ecco gli appuntamenti BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Pelandi, a Bergamo, si terrà un nuovo appuntamento con “Dai. giochiamo!”. L’iniziativa si propone l’obiettivo fi riscoprire insieme i giochi di un tempo. Bambinei dai 4 agli 8 anni accompagnati da un adulto Prenotazione obbligatoria. In collaborazione con Cooperativa Sociale Alchimia Ludobus Giochingiro. Stasera alle 17.30 alla Biblioteca Tiraboschi – Sala Boninelli, a Bergamo, si terrà un incontro dal titolo “Una pila di libri”, per parlare dell’importanza della biblioteca e del suo futuro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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