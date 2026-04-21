Durante la Milano Design Week, un noto marchio di moda ha collaborato con un caffè locale per creare un esercizio che unisce stile e cultura del caffè. Questa iniziativa ha attirato l’attenzione di visitatori e appassionati, portando un’attenzione particolare alla collaborazione tra moda e il mondo dei locali di consumo. La partnership ha portato a una nuova interpretazione del tradizionale caffè, diventato un elemento di tendenza nel panorama della design week.

Quello tra i brand della moda e i caffè è ormai diventato un trend, che anche Marni ha deciso di cavalcare. Dapprima, lo scorso settembre, con l'apertura del primo Marni Caffè nel quartiere Ginza di Tokyo, e oggi con una personalizzazione di grande impatto di uno dei luoghi più iconici di Milano: la Pasticceria Cucchi. Fondata nel 1936, per chi è nato in città Cucchi è sinonimo di rituali quotidiani: il cappuccino e la brioche del mattino, il toast e la spremuta del sabato all’ora di pranzo, l’aperitivo con le classiche tartine salate. Un’istituzione cittadina, un vero teatro della quotidianità milanese, dove i gesti si ripetono e si rinnovano, e dove — non a caso — nel corso dei decenni si sono dati appuntamento qui artisti, intellettuali e habitué, diventando parte integrante dell’identità culturale della città.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Marni ha trasformato Cucchi nel caffè più cool della Milano Design Week

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