Alla Milano Design Week 2026 l’intelligenza artificiale entra nel design come co-autore

Durante la Milano Design Week 2026 è stata presentata un’installazione immersiva situata in via Lazzaro Palazzi, nella zona di Porta Venezia. L’opera si compone di tre stanze e coinvolge l’intelligenza artificiale come co-autrice del progetto. L’installazione si inserisce tra le iniziative che esplorano l’integrazione tra tecnologia e design. La mostra è aperta al pubblico e rappresenta un esempio di come l’intelligenza artificiale venga applicata nel settore creativo.

È un’installazione immersiva in tre stanze, realizzata in via Lazzaro Palazzi, zona Porta Venezia. La reinterpretazione di un camerino di prova, firmata dall’artista digitale viennese Keta Bart, utilizza gli algoritmi per esplorare l’identità personale e superare i confini tra fisico e digitale, trasformando il rito della moda in un’esperienza artistica. Yoox Camerino è tra le interpretazioni più riuscite di una delle protagoniste assolute del Fuorisalone 2026: l’ intelligenza artificiale. Non poteva essere altrimenti. Il tema centrale della Milano Design Week, “Essere Progetto”, contiene in sé l’essere umano come soggetto attivo del cambiamento, ma significa anche abitare la relazione con le macchine che apprendono, con gli algoritmi che co-creano, con sistemi che sfidano le nostre categorie di pensiero.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alla Milano Design Week 2026 l’intelligenza artificiale entra nel design come co-autore Notizie correlate Alla Milano Design Weel 2026 l’intelligenza artificiale entra nel design come co-autoreÈ un’installazione immersiva in tre stanze, realizzata in via Lazzaro Palazzi, zona Porta Venezia. Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milano Design Week: cos’è, dove andare e perché esiste davvero; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week. Gruppo Saviola protagonista alla Design Week di Milano con il Pannello EcologicoIl Gruppo Saviola torna alla Milano Design Week con il prodotto di punta Pannello Ecologico, cuore pulsante di una serie di installazioni che si focalizzano su materia, design e responsabilità ambie ... affaritaliani.it Saloni dell'Auto, 10 anni di storia in mostra alla Milano Design WeekDalla Ferrari 296 Challenge alla Battista Nino Farina da 1.900 CV, dieci modelli che raccontano un decennio di incontro tra automotive e design ... quattroruote.it Fiat. . Dalle aule alla Milano Design Week, il passo è breve. La FIAT Design Challenge degli studenti di IED Torino e ISIA Roma Design sta per arrivare al gran finale. Una giuria d’eccezione, composta da FIAT e da Giorgetto Giugiaro, ha selezion facebook Un progetto in collaborazione con Chupa Chups protagonista alla Milano Design Week 2026 x.com