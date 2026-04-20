Milano Design Week 2026 | gli appuntamenti food da non perdere nella settimana più contemporanea della città

Dal 21 al 26 aprile si svolge a Milano la Design Week, un evento che richiama appassionati e professionisti da tutto il mondo. La settimana si concentra su mostre, installazioni e presentazioni legate al design, coinvolgendo numerosi spazi in tutta la città. Tra le diverse iniziative, ci sono anche numerosi eventi dedicati al settore food, con degustazioni, workshop e incontri che si svolgono in vari luoghi del centro e dei quartieri limitrofi.

Come sempre, la Milano Design Week abbraccia un po' tutti i settori, e coinvolge attivamente anche il mondo del food, che si reinventa e tira fuori idee originali e contaminazioni inedite per quest'occasione speciale. Ecco dunque una lista di appuntamenti food da non perdere. Franciacorta Studio In occasione del Salone del Mobile e della Milano Design Week, Franciacorta presenta Franciacorta Studio, un progetto espositivo e culturale dedicato all’incontro tra design, materia e cultura del territorio. Pensato come una piattaforma di ricerca e sperimentazione, Franciacorta Studio debutta alla Milano Design Week 2026 attraverso una collaborazione speciale con Luce di Carrara, azienda italiana specializzata nella lavorazione del marmo e parte del gruppo Henraux.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Milano Design Week 2026: gli appuntamenti food da non perdere nella settimana più contemporanea della città SIGMA BF: UNA FOTOCAMERA PARTICOLARE Notizie correlate Leggi anche: Milano Design Week 2026, la settimana più attesa dell’anno: eventi, palazzi e luoghi aperti (gratis) in città Milano Design Week 2026, le installazioni dei grandi brand auto da non perdereSe pensate che la Design Week sia solo per gli appassionati di arredamento e interior design, preparatevi a ricredervi. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Le installazioni della Milano Design Week 2026. Milano Design Week 2026: gli appuntamenti food da non perdere nella settimana più contemporanea della cittàDal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica ... vanityfair.it Milano Design Week, salgono affitti: fino a 5.460 euro a settimana. Cifre zona per zonaLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano Design Week, salgono affitti: fino a 5.460 euro a settimana. Cifre zona per zona ... tg24.sky.it Alla Milano Design Week Loro Piana mette in scena il plaid di lana come elemento centrale dell’abitare. facebook In occasione della Milano Design Week riapre al pubblico il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia, offrendo a tutti i visitatori (su registrazione) la possibilità di vivere un’esperienza unica e indimenticabile, totalmente gratuita. x.com