Milano Design Week 2026 | gli appuntamenti food da non perdere nella settimana più contemporanea della città

Da vanityfair.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 26 aprile si svolge a Milano la Design Week, un evento che richiama appassionati e professionisti da tutto il mondo. La settimana si concentra su mostre, installazioni e presentazioni legate al design, coinvolgendo numerosi spazi in tutta la città. Tra le diverse iniziative, ci sono anche numerosi eventi dedicati al settore food, con degustazioni, workshop e incontri che si svolgono in vari luoghi del centro e dei quartieri limitrofi.

Come sempre, la Milano Design Week abbraccia un po' tutti i settori, e coinvolge attivamente anche il mondo del food, che si reinventa e tira fuori idee originali e contaminazioni inedite per quest'occasione speciale. Ecco dunque una lista di appuntamenti food da non perdere. Franciacorta Studio In occasione del Salone del Mobile e della Milano Design Week, Franciacorta presenta Franciacorta Studio, un progetto espositivo e culturale dedicato all’incontro tra design, materia e cultura del territorio. Pensato come una piattaforma di ricerca e sperimentazione, Franciacorta Studio debutta alla Milano Design Week 2026 attraverso una collaborazione speciale con Luce di Carrara, azienda italiana specializzata nella lavorazione del marmo e parte del gruppo Henraux.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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