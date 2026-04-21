Marko Arnautovic invitò Sarah a Milano sicuro di sé lei lo gelò | Non sono una di quelle
Marko Arnautovic ha raccontato di aver invitato la sua futura moglie a Milano, ma lei ha risposto con fermezza di non essere una di quelle ragazze. L’attaccante ha spiegato che all’inizio lei ha rifiutato l’invito, sottolineando di non essere interessata a persone come lui. La conversazione si è svolta mentre lui si trovava in Germania e lei in Italia, in un contesto di rifiuto deciso.
Marko Arnautovic racconta il lungo corteggiamento alla sua futura moglie Sarah. All'inizio lei lo rimbalzò, rifiutando il suo invito ad andare a trovarlo a Milano dalla Germania: "Pensi davvero che sia una di quelle? Se cerchi quel tipo di ragazze, ne hai abbastanza a Milano".🔗 Leggi su Fanpage.it
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