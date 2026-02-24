Carlo Conti su invito a Morgan a Sanremo 2026 | Non sono un giudice finché non lo condannano è legittimo averlo
Carlo Conti ha chiarito che l'invito a Morgan a partecipare a Sanremo 2026 deriva dal suo diritto di essere presente, anche dopo le polemiche recenti. La decisione si basa sulla libertà di scelta e sul rispetto delle regole del festival, senza giudizi preventivi. Conti ha sottolineato che finché non ci sono condanne ufficiali, la partecipazione è legittima. La questione ha attirato l'attenzione di molti fan e addetti ai lavori.
Carlo Conti risponde in conferenza stampa alla domanda di Fanpage sulla partecipazione -ormai saltata- di Morgan. Il conduttore sottolinea che non essendo lui un giudice, non spetta a lui valutare che l'artista sia stato denunciato per stalking e quindi impedirgli di partecipare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sanremo 2026, Carlo Conti su Morgan: “Non sono un giudice. Se l’artista ritiene di venire a fare una cover io non posso obbligarlo a non venire perché mi sta antipatico” – IL VIDEOCarlo Conti spiega che non è un giudice e non può impedire a Morgan di esibirsi a Sanremo 2026, anche se non gradisce la sua presenza.
Carlo Conti su Morgan accusato di stalking: "Io non sono un giudice, non punto il dito su quello che uno fa nella vita"Carlo Conti ha chiarito che non si sente in grado di giudicare Morgan, accusato di stalking, e non vuole condannarlo.
