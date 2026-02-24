Carlo Conti su invito a Morgan a Sanremo 2026 | Non sono un giudice finché non lo condannano è legittimo averlo

Carlo Conti ha chiarito che l'invito a Morgan a partecipare a Sanremo 2026 deriva dal suo diritto di essere presente, anche dopo le polemiche recenti. La decisione si basa sulla libertà di scelta e sul rispetto delle regole del festival, senza giudizi preventivi. Conti ha sottolineato che finché non ci sono condanne ufficiali, la partecipazione è legittima. La questione ha attirato l'attenzione di molti fan e addetti ai lavori.