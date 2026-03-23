Di Canio stronca Barella | Quelle cose le fai solo se sei Iniesta e lui non lo farebbe

Paolo Di Canio analizza la crisi nerazzurra e punta il dito contro l'errore decisivo del centrocampista a Firenze: "Un eccesso di presunzione, una giocata gravissima a questo punto del campionato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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