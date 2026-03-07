Il n1 federale Petrucci è sicuro | Nba Europe in Italia L’accordo è fatto firma a fine marzo

Il numero uno federale ha annunciato che l’accordo tra NBA e FIBA per portare NBA Europe in Italia è stato concluso e che la firma avverrà entro fine marzo. La notizia segna un passo importante per il progetto, che prevede l’organizzazione di eventi e competizioni nel nostro paese. La decisione è ufficiale e mette fine a settimane di attese e rumors.

Nba Europe in Italia, conto alla rovescia verso il sogno. "L’accordo NBA-FIBA è già stato sancito e dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni di marzo, come ci ha confermato Jorge Garbajosa (presidente Fiba Europe, ndr) quando è venuto a Torino" sono le parole di Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro a Radio Rai sul tema del campionato d’élite che l’Nba punta a lanciare nel Vecchio continente dal 2027. "Questo porterà entusiasmo con due squadre come Roma e Milano che avranno la sigla NBA – prosegue –, continuando comunque a giocare nel campionato italiano e mettendo a disposizione i loro giocatori nelle finestre per la nazionale, che è un grosso passo in avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il n.1 federale. Petrucci è sicuro: "Nba Europe in Italia. L’accordo è fatto, firma a fine marzo»

Nba Europe, Petrucci: "Accordo Nba-Fiba, firma a giorni. Anche l'Inter è interessata, Milano e Roma realtà vere"Oggi il presidente della Fip Gianni Petrucci ha parlato al Giornale Radio Rai, del progetto Nba Europe, confermando che Milan e Inter "sulla carta...

Milan e Inter nel mirino della NBA Europe: Petrucci svela il progettoLo scenario legato all’espansione della NBA Europe in Italia sta prendendo forma, con indicazioni concrete su due città candidate e un annuncio...

