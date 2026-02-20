Marina di Pisa | al via i lavori per un nuovo campo di basket

Lunedì 23 febbraio partono i lavori per il nuovo campo da basket a Marina di Pisa. La causa è la richiesta dei residenti, che desiderano uno spazio dedicato allo sport vicino alle proprie case. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire sul lungomare, in via Salvini, per costruire un’area più funzionale e sicura per gli sportivi. I lavori dureranno circa un mese e coinvolgeranno operai e tecnici specializzati. La realizzazione del campo mira a offrire un punto di aggregazione per i giovani del quartiere.

Sorgerà in via Salvini per offrire alla cittadinanza un luogo non solo di pratica sportiva ma anche di incontro e socialità Prenderanno il via la prossima settimana, da lunedì 23 febbraio, i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da basket sul litorale, a Marina di Pisa, in via Salvini. Per consentire l'esecuzione dell'intervento, i giochi per bambini attualmente presenti nell'area interessata saranno temporaneamente spostati e successivamente ricollocati a breve distanza. L'opera, inserita nella programmazione delle opere pubbliche, prevede la realizzazione di un campo da basket all'aperto con dimensioni regolamentari, completo di pavimentazione dedicata, recinzione perimetrale, impianto di illuminazione e attrezzature sportive.