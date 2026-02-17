L’INNOVAZIONE NAUTICA NAVIGA A MARINA DI CARRARA IN UN MARE DI… START-UP

Seatechnology 2026 ha portato a Marina di Carrara una vasta presenza di start-up nel settore nautico, a causa dell’interesse crescente per l’innovazione nella cantieristica. Durante la manifestazione, più di venti giovani aziende hanno presentato le loro idee, spesso legate a tecnologie sostenibili e nuove modalità di costruzione. La fiera, inserita nella Tuscany Yachting Week, si dimostra un punto di riferimento per chi cerca di connettere ricerca e business nel mondo della nautica moderna.

Questo spazio di Seatechnology 2026, la prima rassegna in Italia dedicata alle aziende che operano nella fornitura della cantieristica navale e da diporto, che si svolge nel contesto della Tuscany Yachting Week, curato in sinergia da IMM Carrarafiere, da Navigo, Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo della Nautica, e da Pierpaolo Vannucci Advisors, rappresenta un punto d’incontro ideale tra visione e sperimentazione e costituisce la convergenza tra ricerca, imprenditorialità e imprese per trasformare le idee in soluzioni per la nautica di domani. Il settore delle Start-up nautiche è caratterizzato da una forte spinta verso la sostenibilità ambientale, l'elettrificazione e la digitalizzazione dei servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

