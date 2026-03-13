Nessun ritorno | al Mondadori Bookstore la presentazione del libro di Adelaide J Pellitteri

Al Mondadori Bookstore si tiene una presentazione di un nuovo libro scritto da Adelaide J. Pellitteri, con la partecipazione di Rosa Di Stefano e Marisa Di Simone che dialogano con l’autrice. Valeria Prost legge alcuni brani tratti dal testo, che include trentadue racconti ambientati tra il Medioevo e il presente, collegati tra loro solo dall’umanità dei personaggi e dei momenti rappresentati.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Dialogheranno con l’autrice Rosa Di Stefano e Marisa Di Simone. Letture a cura di Valeria Prost. Dalle ombre che popolano il Medioevo alle luci del nostro millennio, trentadue racconti si susseguono senza legami apparenti, unite solo da un filo sottile: l’umanità colta nei suoi istanti più fragili, feroci, più autentici.Con ironia, sarcasmo e una lucidità che non concede tregua, osserviamo la vita mentre si svela per ciò che è: un mosaico di attimi splendidi e crudeli, un teatro di illusioni e disincanti, un viaggio attraverso epoche diverse che, in fondo, raccontano sempre la stessa verità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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