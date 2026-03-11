Divide et impera | al Mondadori bookstore la presentazione del libro di Pietro Gurrieri

Giovedì 19 marzo alle 18.30 si terrà al Mondadori Bookstore del Sanlorenzo Mercato di Palermo la presentazione del libro “Divide et impera” scritto dall’avvocato Pietro Gurrieri. L’evento coinvolge l’autore e il pubblico presente, con la partecipazione di alcuni relatori che discuteranno del testo. L’appuntamento è aperto a chi desidera conoscere i contenuti del libro e assistere alla presentazione.

