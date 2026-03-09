Modelli d' onore che non ti aspetti e dove trovarli | Marilyn Manson in passerella alla Paris Fashion Week

Durante la Paris Fashion Week, Marilyn Manson ha sfilato con un completo nero, aprendo la presentazione di Enfants Riches Déprimés. Il cantante, noto per il suo stile distintivo, ha partecipato alla kermesse con un abbigliamento total black, attirando l'attenzione tra gli spettatori e i media presenti. La sua presenza in passerella ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Con un look total black, è il cantante metal ad aprire lo show di Enfants Riches Déprimés. Un'apparizione scenografica nel mezzo di una bufera di neve artificiale, ma che non è stata esente da critiche sui social.