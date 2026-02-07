Dopo aver abbandonato la combinata nordica, una sciatrice italiana ha deciso di cambiare strada. Ha lasciato lo sci di fondo e il salto con gli sci, e ora si dedica solo al salto in alto. Ha deciso di inseguire il sogno senza più frenarsi, salendo più in alto di prima.

Ha lasciato la combinata nordica, che unisce sci di fondo e salto con gli sci, ha cambiato vita sportiva e ora vola soltanto. Non per capriccio, ma per inseguire un sogno che rischiava di esserle negato. Annika Sieff, 22enne trentina di Cavalese, racconta, senza filtri, perché il CIO l’ha messa con le spalle al muro. La combinata nordica femminile è fuori dal programma olimpico 2026. Una ferita aperta. «È stata una brutta notizia per tutte. La combinata è l’unico sport olimpico rimasto solo maschile. Fa male, soprattutto perché noi abbiamo dimostrato di valere». Il CIO parla di scarsa diffusione e di “soliti Paesi” vincenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Le donne boicottate, e io cambio disciplina. Così inseguo il sogno saltando più in alto"

